Подоляк: Заяви міністра закордонних справ рф точно не призведуть до сталого миру

Про це в коментарі YouTube-каналу РБК-Україна заявив радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк.

"І що далі? Припинення вогню - це означає фінал війни? Якщо виходити з точки зору, що люди трошки не розуміють реалій, і трошки не розуміють, що таке війна, і хто є агресором, то тоді так, ти припинив війну, вийшов і сказав: "дивіться, ми припинили війну, все круто". Але це ж означає, що війна не припинилася насправді", - сказав Подоляк.

Тобто, за його словами, росія буде продовжувати повзучу агресію та збільшувати її проти європейських країн.

Як приклад Подоляк привів заяви міністра закордонних справ рф сергія лаврова, що "за жодних обставин Європа не буде сидіти за столом переговорів" тощо.

На думку радника керівника ОП, це точно не приведе до сталого миру.

"Тут же головне що? Рубіо ж говорить про це, що "ми хочемо отримати справедливий мир, коли всі сторони будуть там частково задоволені тим, що є припинення вогню" і "ми хочемо отримати довготривалий мир, який не приведе через 2-3 роки до наступного етапу війни чи до наступної ескалації". А при такому підході давайте швидко на будь-яких умовах, а тим більше на умовах росії, припинимо вогонь - ну це точно не про реалізацію справедливої концепції чи концепції довготривалої", - зазначив Подоляк.