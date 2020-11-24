На Банковой не собираются "спускать на тормозах" историю с КСУ

Об этом заявил советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк в интервью изданию «Бабель».

«Мы точно не будем спускать на тормозах (историю с КСУ. - ред.), но есть процедурные вопросы. Есть достаточно жесткие законопроекты, в частности президентские. Они должны пройти все комитеты, слушания и выйти в зал. Если зал по каким-то причинам не поймет важность этого вопроса, будут другие решения. Будем предлагать их обществу», - сказал Подоляк.

Комментируя предположение журналистов, что в парламенте может не хватить голосов для принятия предложенных Президентом решений по выходу из конституционного кризиса, советник главы ОП предложил: «Давайте посмотрим».

«Я согласен, что мы говорим о какой-то политико-правовой системе решений, а не о чисто правовой, но, к сожалению, Конституционный суд не оставил нам возможности двигаться исключительно по процедурам», - считает Подоляк.

Как сообщалось, 27 октября Конституционный Суд признал неконституционной статью 366-1 Уголовного кодекса, предусматривающую наказание за недостоверное декларирование. В частности, КСУ признал неконституционными полномочия НАПК по проверке деклараций чиновников, мониторингу образа жизни субъектов декларирования, установлению своевременности представления деклараций, а также положение об открытом доступе к декларациям в Едином государственном реестре.

Президент Владимир Зеленский в связи с решением КСУ созвал срочное закрытое заседание СНБО для определения мер неотложной реакции государства на новые угрозы и вызовы национальной безопасности и обороне. На заседании принято решение восстановить публичный доступ в Единый государственный реестр деклараций и обеспечить проведение специальных проверок НАПК.

Кроме того, 30 октября глава государства внес в Верховную Раду законопроект «О восстановлении доверия к конституционному судопроизводству» (№4288), которым предлагает прекратить полномочия действующего состава КСУ.

Также в законопроекте предлагается признать, что решение КСУ от 27 октября является ничтожным (не создающим правовых последствий) как такое, которое принято судьями КСУ в условиях реального конфликта интересов.

2 ноября группа народных депутатов нескольких фракций во главе с Председателем ВР Дмитрием Разумковым зарегистрировала законопроект №4304 «О возобновлении действия отдельных положений Закона Украины «О предотвращении коррупции» и Уголовного кодекса Украины». Документ предусматривает внесение изменений в Закон «О предотвращении коррупции», которыми предлагается восстановить права НАПК.

Также в парламенте 5 ноября был зарегистрирован законопроект №4319 «О внесении изменений в Закон Украины «О Конституционном Суде Украины» (относительно порядка рассмотрения дел Конституционным Судом Украины)», среди его авторов - представитель Верховной Рады в Конституционном Суде Ольга Совгиря и представитель Президента в КС - Федор Вениславский.

Законопроект предлагает увеличить минимально необходимое количество голосов с 10 до 12 для принятия решения Большой палатой КСУ. Кроме того, авторы также предлагают изменения, которые предусматривают, что Регламент КСУ утверждается законом.

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