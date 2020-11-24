"Слуга народа" заняла лидирующие позиции в 16 областях Украины – анализ "Рейтинга"

Так, совокупная поддержка пяти парламентских партий на текущих выборах составила 51% (на выборах в Верховную Раду 2019 года они получили 78%). При этом, в областях, где были представлены мощные местные партии, парламентские партии получили гораздо большую поддержку на местных выборах.

Анализ свидетельствует, что партия "Слуга народа" заняла лидирующие позиции (1-3 места) в Днепропетровской, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ровенской, Сумской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой и Черниговской областях.

Партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" получила высокие результаты в регионах юга и востока, а также в Сумской области. Партия "Европейская солидарность" заняла высокие строчки рейтинга в регионах Галичины, Житомирской, Киевской, Ровенской, Черновицкой областях и Киеве.

Также партия "За майбутне" зафиксировала лидерские позиции на Волыни, в Ивано-Франковской, Тернопольской, Хмельницкой, Черкасской и Полтавской областях. А "Батькивщина" получила высокие результаты в Кировоградской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Полтавской и Черновицкой областях.

У партии "Наш край" высокие позиции в Луганской, Житомирской, Черниговской и Николаевской областях, ВО "Свобода" - в Ивано-Франковской и Тернопольской, "Радикальной партии Ляшко" – Черниговской области, у "УДАРа" - в Киеве, "Пропозиции" - в Днепропетровской области

Кроме того, местные партии стали победителями в Винницкой ("Украинская стратегия Гройсмана"), Закарпатской ("Ридне Закарпаття") Полтавской ("Довира"), Харьковской ("Блок Кернеса - Успешный Харьков"), Хмельницкой ("Команда Симчишина"), Черкасской (ВО "Черкащани" и Черниговской ("Ридний дим") областях. Также на лидерских позициях - в Херсонской ("Нам тут жити!"), Хмельницкой ("За конкретні справи") и Черновицкой ("Едина Альтернатива") областях.

Согласно анализу результатов местных выборов, активность избирателей в западных регионах была выше, чем в юго-восточных. Например, если в Тернопольской и Львовской областях активность избирателей 25 октября составила около 44%, то в юго-восточных пришли на выборы лишь около трети.

Отмечается, что по агрегированному рейтингу партий на местных выборах условный 5% барьер преодолели партии "Слуга народа" (14,5%), "Европейская солидарность" (13,7%), "Оппозиционная платформа - За жизнь" (12,5%) , "За майбутне" (8,6%) и "Батькивщина" (8,5%). Проценты рассчитаны от общего количества голосов избирателей, поддержавших партии.

В свою очередь политсилы "Наш край" в целом поддержали 3,9%, ВО "Свобода" - 3,3%, "Радикальную партию Ляшко" - 2,4%, партию "Сила и честь" - 2,4%, "УДАР Виталия Кличко" - 2%, партию "Пропозиция" - 2,2%, "Голос" - 1,7%, "Партию Шария" - 1,4%, "Перемогу Пальчевского" - 0,8%. Суммарный рейтинг других (преимущественно местных) партий составляет около 22%.

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