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Гетманцев: Всі товари придбані через міжнародні маркетплейси, підпадатимуть під оподаткування ПДВ

16.01.2025 / 18:30
Голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев подав законодавчий пакет, що пропонує запровадження податку на додану вартість (ПДВ) для всіх товарів, придбаних на закордонних платформах.

Про це Гетманцев написав у Telegram.

Гетманцев повідомив, що всі товари, незалежно від їхньої вартості, придбані через міжнародні маркетплейси, підпадатимуть під оподаткування ПДВ. Ставка податку в Україні наразі становить 20%.

Ввізне мито залишається незмінним і застосовується лише до покупок, вартість яких перевищує 150 євро. Водночас від оподаткування звільняються посилки до 45 євро, якщо вони надіслані фізичними особами без комерційної мети.

Ініціативу підтримали численні бізнес – асоціації, зокрема Американська торговельна палата в Україні, Європейська Бізнес Асоціація, Асоціація ритейлерів України та інші.

Гетманцев зазначив, що проєкти змін до Митного та Податкового кодексів були створені у співпраці з цими організаціями.

Для спрощення митних процедур передбачається впровадження механізму IOSS (аналогічного до європейського), який дозволить постачальникам або маркетплейсам сплачувати ПДВ безпосередньо. Також планується запровадити нову митну декларацію для товарів невеликої вартості (аналог європейської Н7).

За чинним законодавством, товари вартістю до 150 євро, що відповідають усім митним вимогам, звільняються від ПДВ і митних зборів. Вони надсилаються безпосередньо одержувачам без додаткових затримок.

Гетманцев
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