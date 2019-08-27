Гетманцев: ВР может ввести механизм кешбэка для рисковых отраслей с 2020 года

Об этом сообщил претендент на пост руководителя комитета Даниил Гетманцев в интервью "Интерфакс-Украина".

"Налоговые инициативы среди первых - это е-чек и кешбэк. Недавно Минфин опубликовал эту инициативу: если мне не выдают чек или выдают фальшивый (я его могу проверить онлайн), я оповещаю об этом налоговую и получаю возврат стоимости своей покупки. А предприниматель платит 200% штрафа. то есть, мы подключим всех граждан Украины к контролю за расчетно-кассовыми операциями", - сказал он.

Для рисковых отраслей это планируется ввести с 1 января, а для других - еще через год, уточнил Гетманцев.

"У нас есть много наработок, уже около 30 законопроектов, в том числе ранее зарегистрированные и те, которые прошли первое чтение", - отметил он.

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