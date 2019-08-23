Войти | Зарегистрироваться
15:21

пятница,
23 августа
Онлайн
Элитная продукция «Сантехрая» – врезная раковина в ванную
Жизнь
Элитная продукция «Сантехрая» – врезная раковина в ванную
Большая страна: 39% людей в мире имеют лишний вес, в Украине – 58%
Жизнь
Большая страна: 39% людей в мире имеют лишний вес, в Украине – 58%
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Финансы Бизнес

Эксперт предрекает проблемы у «Укрбуда» из-за смены власти

23.08.2019 / 13:42
Как правило, после смены власти лица, приближенные к прошлой власти, перестают быть фаворитами и становятся предметом пристального внимания правоохранителей

Строительная корпорация «Укрбуд», которую, согласно сообщениям СМИ, контролирует близкий к прошлой власти бизнесмен Максим Микитась, больше не будет массово выигрывать государственные тендеры и, более того, станет предметом пристального внимания правоохранительных органов. Об этом заявил юрист Ростислав Кравец, комментируя сообщение о том, что Антимонопольный комитет возбудил очередное дело против корпорации «Укрбуд», пишет Капитал.

«Если уже Антимонопольный комитет занялся определенными делами „Укрбуда“, то, думаю, будет и продолжение, будут и другие дела, будут расследованы и другие обстоятельства, тендера, закупки», — рассказал он.

Юрист напомнил, что, как правило, после смены власти лица, приближенные к прошлой власти, не только перестают быть фаворитами в тендерных закупках, но и становятся предметом пристального внимания правоохранителей

Кравец считает, что пока нельзя говорить о скором банкротстве «Укрбуда». В то же время он советует инвесторам учитывать возросшие риски.

«Я не думаю, что сейчас уже нужно говорить о банкротстве. Но в любом случае, те инвесторы, которые определенным образом работают с этой компанией, должны давать себе отчет относительно рисков, которые на сегодняшний день уже возникли», — отметил он.

Микитась, Укрбуд
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
23 августа
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.