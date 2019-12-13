Афера з "Укрбудом": Поки відбуваються обшуки, провадження, збагачення шахраїв триває

Скандально відома корпорація "Укрбуд", незмінним фактичним керівником якої є екснардеп Максим Микитась, повністю зупинила будівництво своїх 26 житлових комплексів, обікравши 13 тисяч інвесторів нерухомості.

Як пише zik.ua, про це повідомляє inpress.

Видання вказує, що ця історія дуже нагадує аферу з "Еліта-центр", однак значно більшу за розмахом, ускладнену фінансовими махінаціями з бюджетними коштами, але, по суті, та ж сама будівельна піраміда Вадима Столара.

Зокрема, афера бере витоки ще з часів поглинання "Солідарністю" Порошенка "УДАРу" Кличка, в якому саме Вадим Столар вів перемовини між сторонами, отримавши з цього важелі необмеженого впливу на всі процеси життєдіяльності столиці, зокрема в будівельній сфері.

"Тоді він став "тіньовим мером", затягнув навколо Кличка зашморг зі "своїх" людей та створив мережу "бек-офісів", через яку рікою потекли гроші та реалізовувався протиправний механізм реєстрації дозвільних документів. І на прикладі "Укрбуду" можна легко простежити, як зухвало та безперешкодно працювала ця система "наглядачів" в Києві", – пишуть в inpress.

Зазначається, домовленості про взаємовигідну співпрацю між Микитасем, Столаром та Кличком, з’явилися на засадах дружніх стосунків, які, попри всі заперечення, підтверджені наявними фактами про їхній спільний відпочинок в Італії, святкування днів народжень один одного.

"Звідси й угода, завдяки якій Микитась отримав "зелене світло" на будівництво будь-чого і будь-де в обмін на "нежадібність" зі свого боку.Відтоді компанії з його орбіти почали зводити багатоповерхівки відверто нехтуючи вимогами діючого законодавства – часто не маючи містобудівних умов і обмежень, без дозволів на будівельні роботи, з порушенням цільового призначення землі тощо", – зазначають автори матеріалу.

Видання повідомляє, що "забезпечувати недоторканність "Укрбуда" та ще низки забудовників, серед яких ПрАТ ХК "Київміськбуд", КП "Спецжитлофонд" та "Столиця Груп", були призначені брати Юрій та Олексій Горові, вони ж працювали і на знищення "неприбуткових" конкурентів меншого калібру".

Роль безпосередніх "ліквідаторів", за даними розслідувачів, була відведена представникам радикального ВО "Свобода", які створювали кровопролитний силовий тиск, блокували будмайданчики та проводили чисельні кампанії по всебічній дискредитації тих, хто "не заніс". Такою була боротьба за потенційних покупців, але і вона не врятувала.

Повідомляється, що на той час, в умовах просадки ринку нерухомості, коли пропозиція перевищувала попит, а інфляція звела нанівець купівельну спроможність громадян, профінансувати і завершити проект було вкрай важко. До того ж, як зазначив генеральний директор будівельної корпорації "Укрбуд" Олег Майборода, Максим Микитась взагалі "плутав оборотні кошти з прибутком".

"На допомогу товаришеві знов прийшов одіозний Вадим Столар з пропозицією дофінансувати об’єкти "Укрбуда" шляхом відмивання державних коштів на тендерах з будівництва та реконструкції об’єктів комунальної власності", – пише inpress.

Далі, повідомляє видання, розпочалось найцікавіше – затягування термінів виконання робіт по тендерам і, як наслідок, необхідність виділення додаткового фінансування, а також зупинка будівництва усіх ЖК "Укрбуда" та тисячі обдурених клієнтів компанії.

"І все це на фоні вражаючого збагачення шахраїв. Тільки уявіть, Максим Микитась, що кинув напризволяще та залишив без даху над головою півсотні осіб, є першим в Україні власником Lamborghini Urus, яка коштує $700 тис. Окрім того, він має броньований Maybach та Aston Martin – вартістю $600 тис. і $300 тис. відповідно, будинок на Осокорках за 160 млн. грн, годинник за $300 тис. та ін. Його поплічник Вадим Столар цьогоріч, за темпами росту статків, потрапив у ТОП-5 рейтингу журналу "НВ" та інвесткомпанії Dragon Capital. Звичайно, зрозуміло все і з майновим становищем Кличка!", – відзначають автори матеріалу.

Врешті-решт, як і мало статися, як наголошує видання, незаконними оборудками Микитася зацікавились державні правоохоронні та контролюючі органи.

АМКУ оштрафував дві компанії корпорації "Укрбуд" на загальну суму 149 млн 930 тис. грн за змову на тендерах – перший стосувався будівництва корпусу Національного інституту серцево-судинної хірургії ім. М.М. Амосова, другий – реконструкції гімназії № 59 імені О.М. Бойченка.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура оголосила Микитасю підозру в організації корупційних схем щодо заволодіння квартирами нацгвардійців на суму понад 81 млн грн. В рамках цієї справи, Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду арештувала Микитася до 14 листопада та збільшила заставу від 5,5 до 80 млн грн.

Також, ДБР відкрило проти екснардепа кримінальне провадження щодо можливої легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом в сумі понад 200 мільйонів гривень.

"Та допоки проти одного відкривається низка справ проводяться санкціоновані обшуки, тривають розслідування та суди, інші продовжують затискати будівельний бізнес і розкрадати казну міста. Кличко – залишається "весільним генералом", Столар, Горові та компанія – забезпечують безперервність кругообігу корупційних потоків, а новообрана влада – або безсила, або вже підгодована", – робить висновок inpress.