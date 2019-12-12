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Газовые переговоры: что удалось решить во время встречи в "нормандском формате"

12.12.2019 / 09:26
Газовые переговоры: что удалось решить во время встречи в "нормандском формате"
Одним из важных вопросов "нормандской встречи" был вопрос о транзите российского газа через территорию Украины.

Хотя этот вопрос и не был включен в повестку дня, однако, как и ожидалось, он стал предметом обсуждения во время двусторонней встречи президента Украины Владимира Зеленского и президента РФ Владимира Путина.

Газовый вопрос имеет немалое значение для Украины: потеря 2-3 млрд долларов, которые Украина получает за транзит, будет весьма ощутимой для "Нафтогаза" и может сказаться на тарифах и на отчислениях в бюджет (НАК – один из крупнейших налогоплательщиков). К тому же, как считают некоторые эксперты, наличие российского газа в украинской газотранспортной системе является определенным предохранителем от более широкомасштабной агрессии России. Отсутствие транзита по территории Украины создает проблемы и для Европы – мощностей обходных трубопроводов явно не хватает для удовлетворения всех потребностей ЕС, особенно в зимний период. В связи с чем газовый вопрос становится для Украины одним из аргументов в международных переговорах не только по экономическим вопросам.

С 1 января действие нынешнего транзитного контракта Украины с Россией прекращается. Соответственно, должен прекратиться и транзит газа. Новый договор согласовать никак не получалось – во-первых, ввиду совершенно разных интересов Украины и России, а во-вторых, из-за затянувшегося анбандлинга "Нафтогаза", которого требовал Евросоюз. В итоге на сегодняшний день у Украины есть все шансы в 2020 году лишиться притока существенной суммы валюты в экономику страны, а у Европы – подмерзнуть.

"Договорились продолжать договариваться"

Как ожидалось, во время встречи в нормандском формате могут быть достигнуты некие договоренности, которые позволили быть сдвинуть решение газового вопроса с мертвой точки. Правда, при этом одни боялись, что эти договоренности будут не в пользу Украины, а другие – что не будет никаких. Судя по комментариям участников, пока не угадали ни первые, ни вторые.

Никаких конкретных договоренностей (а значит, и "сдачи" интересов Украины) пока не достигнуто. Однако, как заявил по результатам встречи Владимир Зеленский, газовый вопрос по крайней мере удалось "разблокировать". Как минимум, сейчас уже не идет речь о прекращении транзита, как говорилось летом.

"В рамках нашей "четверки" мы не обсуждали вопрос транзита газа, а на двусторонней встрече с президентом Российской Федерации мы говорили об этом… И мне кажется, что этот вопрос мы тоже разблокировали. И уже на уровне советников сейчас будут обсуждаться возможность, формат, объем, цена и другие детали о транзите газа. Потому что это важно для всех. Для Украины и для безопасности энергетической Европы. Поэтому я думаю, что там у нас очень неплохие шаги", – сказал Владимир Зеленский на итоговой пресс-конференции после встречи.

В свою очередь, исполнительный директор НАК "Нафтогаз" Юрий Витренко сформулировал результаты переговоров ну очень дипломатично: "Мы договорились продолжать договариваться", – сказал он.

"Я думаю, продолжатся двусторонние переговоры, с одной стороны, и трехсторонний формат с Еврокомиссией, куда мы должны вернуться, и только после этого будет понятно, будет соглашение или не будет соглашения", – прокомментировал Юрий Витренко.

Владимир Зеленский уже после общей пресс-конференции уточнил, что теперь речь не идет о подписании контракта на один год.

"Не говорилось уже о контракте на один год. Действительно не говорилось, все сняли это с обсуждения. Я настаивал на максимально амбициозных условиях, выгодных Украине и Европе. Это о 10 годах. Но очень сложно, когда одна сторона настаивает на одном годе, а мы настаиваем на 10. Я думаю, что-то мы найдем посередине", – сказал он.

Спорный вопрос

Говоря об одном из тех моментов, по которым у России и Украины существуют наиболее принципиальные разногласия – относительно денег, которые наша страна должна получить от РФ по решению Стокгольмского арбитража, президент Украины сказал, что не считает невозможным получить причитающуюся сумму в виде газа. Правда, вопрос о том, как именно будет оформлен этот "газообмен", не уточнялся.

"Мы обсуждали вопрос по поводу трибунала, по поводу возврата денег. Да, мне кажется, мы сняли вопрос по поводу 3 млрд, которые мы выиграли. Наша позиция проста. Мы готовы взять газом. Это компромисс, на который мы готовы идти. Нам нужно – почему нет?" – сказал он, отвечая на вопрос журналистов.

Путин тоже фактически подтвердил намерение продолжить транзит газа по территории Украины. Но на своих условиях.

"Помните известный детский стишок? "А у нас в квартире газ. А у вас?" И у вас есть. И будет. Но может быть гораздо дешевле, если мы договоримся о совместной честной работе. Может быть дешевле на 25%, чем сегодня получает конечный потребитель. Прежде всего промышленный потребитель. Потому что цена газа для бытового потребителя, для граждан дотируется. И мы не можем высчитывать цену от дотируемой цены. Это обыкновенная такая логика экономическая", – заявил он, сделав вид, что не в курсе, что газ для населения в Украине давно перестал быть дотационным.

"Я думаю, Путин, скорее всего, перепутал Украину с Россией. У нас на самом деле цена газа для населения никем не дотируется. Даже если взять режим ПСО, который существует для "Нафтогаза", там при себестоимости максимум до 3 тыс. грн за тысячу кубических метров газ для населения продавался раньше по 8 тыс. То есть "Нафтогаз" получал 200-300% рентабельности на продаже населению. Даже сейчас, продавая газ дешевле, "Нафтогаз" имеем, скажем так, двукратный подъем. И сейчас цена газа для населения практически соответствует цене газа для промышленности на открытом рынке. А если взять ту цену, которое правительство установило с 1 января 2020 года, 8 тыс. грн., то эта цена будет даже выше рыночной. То есть население будет покупать газ украинской добычи даже дороже, чем промышленность будет покупать импортный газ", – говорит экономический эксперт Алексей Кущ.

По его мнению, сейчас основной камень преткновения в переговорах по газовому вопросу – это как раз форма конвертации результатов Стокгольмского арбитража.

"Несколько миллиардов долларов, которые Украина должна получить по решению Стокгольмского арбитража, можно получить либо деньгами, ибо газом. Но вопрос в том, что, на мой взгляд, Россия никогда не согласится на то, чтобы это прошло официально как выплата. Она готова дать 20-25%-ную скидку на газ на какое-то время, которая должна покрыть размер выигрыша Украины. А Украина при этом должна как бы отказаться от взыскания долга. В результате Россия сохранит лицо на международной арене, и другой вариант для нее неприемлем. Но насколько приемлема данная модель для Украины, сказать сложно. Я думаю, и Зеленский, и та команда, которая его окружает, пошли бы на это, но они прекрасно понимают токсичность данного варианта. Такое решение даст колоссальный карт-бланш в руки оппозиции", – объясняет эксперт.

Что же касается Европы, то ей важно пережить спокойно 2020 год. Она фактически диверсифицировала поставки газа, и через год-полтора при любом исходе газовых переговоров Украины с Россией украинский газовый маршрут будет рассматриваться Европой только как вспомогательный или резервный, говорит Алексей Кущ. То есть объемы транзита сократятся в любом случае. Минимум в два раза, то есть с нынешних 90-95 млрд кубов до 40-50 млрд.

"Плата за транзит в таком случае будет просто на уровне поддержания работоспособности украинской "трубы" без возможности капиталовложений и получения прибыли. Поэтому Европа и гарантирует Украине объем газа в размере 40-50 млрд", – говорит он.

Украинские эксперты считают, что разумным выходом для Украины в данной ситуации было бы создание газового хаба и интеграция украинской ГТС в европейскую с переносом узлов учета с западной границы на восточную. Это помогло бы решить проблему наполняемости украинской ГТС и избавило бы Украину от необходимости вести переговоры с Россией напрямую – эта задача ложилась бы на плечи европейских трейдеров. Однако такая модель сейчас не рассматривается. А при существующих вариантах транзитные поступления раньше или позже все равно уменьшатся, даже если договор с Россией будет подписан полностью на наших условиях.

Александра Романюк

Источник

газ, газовые переговоры, нормандский формат
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