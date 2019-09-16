Войти | Зарегистрироваться
13:06

понедельник,
16 сентября
Онлайн
Какие продукты нужно включить в осенний рацион
Жизнь
Какие продукты нужно включить в осенний рацион
Элитная продукция «Сантехрая» – врезная раковина в ванную
Жизнь
Элитная продукция «Сантехрая» – врезная раковина в ванную
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Финансы Экономика

Гончарук о "Северном потоке-2": мы готовы, что Европа будет защищать свои интересы

16.09.2019 / 12:17
Премьер-министр Алексей Гончарук считает, что Украина готова к газовым переговорам с РФ, хотя и осознает, что у Европы есть свои интересы.

Об этом свидетельствует выступление Гончарука в ходе панельной дискуссии на ежегодном форуме "Ялтинской европейской стратегии" (YES), сообщает "Европейская правда".

Гончарук заявил, что строительство газопровода "Северный поток-2" направлено против Украины.

Прямая речь: "Конечно, мы понимаем, что инфраструктурные проекты – это часть гибридной борьбы против Украины".

При этом Гончарук считает, что Украина должна без иллюзий воспринимать поддержку Европы в этом вопросе и концентрироваться на защите украинского интереса.

"Нам нужно реалистично смотреть на мир. Каждая страна будет защищать свой бизнес, свои границы, свои интересы. И нам нужно делать так же", - заявил он.

Премьер напомнил, что на следующей неделе запланирован очередной раунд трехсторонних газовых переговоров (Украина, Россия и ЕС) относительно условий поставки и транзита газа из РФ со следующего года. Переговоры станут первыми при новом правительстве Украины.

"У нас будут переговоры по этому поводу уже на следующей неделе, мы к ним готовы", - заверил глава правительства.

Источник 

газ, газовые переговоры, Северный поток - 2, Гончарук
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
16 сентября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.