Гончарук о "Северном потоке-2": мы готовы, что Европа будет защищать свои интересы

Об этом свидетельствует выступление Гончарука в ходе панельной дискуссии на ежегодном форуме "Ялтинской европейской стратегии" (YES), сообщает "Европейская правда".

Гончарук заявил, что строительство газопровода "Северный поток-2" направлено против Украины.

Прямая речь: "Конечно, мы понимаем, что инфраструктурные проекты – это часть гибридной борьбы против Украины".

При этом Гончарук считает, что Украина должна без иллюзий воспринимать поддержку Европы в этом вопросе и концентрироваться на защите украинского интереса.

"Нам нужно реалистично смотреть на мир. Каждая страна будет защищать свой бизнес, свои границы, свои интересы. И нам нужно делать так же", - заявил он.

Премьер напомнил, что на следующей неделе запланирован очередной раунд трехсторонних газовых переговоров (Украина, Россия и ЕС) относительно условий поставки и транзита газа из РФ со следующего года. Переговоры станут первыми при новом правительстве Украины.

"У нас будут переговоры по этому поводу уже на следующей неделе, мы к ним готовы", - заверил глава правительства.

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