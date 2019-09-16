В Раду внесен проект госбюджета-2020

Как сообщается на официальном сайте Рады, законопроект №2000 зарегистрирован 15 сентября. Инициатором законопроекта указан народный депутат фракции "Слуга народа", глава парламентского комитета по вопросам бюджета Юрий Аристов, субъектом права законодательной инициативы – Кабинет министров.

Ранее в воскресенье, 15 сентября, премьер-министр Украины Алексей Гончарук анонсировал внесение в Раду проекта госбюджета на 2020 год, отметив, что 15 сентября - последний день, когда правительство должно подать его в парламент. При этом он уточнил, что до 2 ноября Кабмин рассчитывает внести в проект бюджета коррективы согласно обновленному прогнозу Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

Расходы на национальную безопасность увеличены на 33,8 млрд грн и составят 245,8 млрд грн. Финансирование Пенсионного фонда - 172,6 млрд грн. На развитие дорожной инфраструктуры предусмотрено 74,4 млрд грн, из которых 69,7 млрд грн - Дорожный фонд. Расходы на поддержку энергетической независимости запланированы в 2 млрд грн.

Гончарук также отметил, что текущий вариант госбюджета отменяет дотации агропредприятиям в пользу поддержки малых фермерских хозяйств.

Министр финансов Оксана Маркарова сообщила, что проект госбюджета-2020 предусматривает поступление 380 млрд грн от заимствований.

По ее словам, на конец 2020 года уровень госдолга к ВВП должен составить 46,7%. Одним из путей реализации такой задачи является постепенное сокращение дефицита госбюджета. В 2020м платежи по госдолгу составят 438,1 млрд грн, из которых 145,2 млрд грн - обслуживание госдолга, отметила Макарова.

Кроме того, министерство финансов сообщило в воскресенье, что сократило план поступления в государственный бюджет доходов от приватизации, заложив в проекте госбюджета на 2020 год 5 млрд грн доходов по этой статье против 17 млрд грн в госбюджете на 2019-й.

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