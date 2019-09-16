Коломойский видит хорошее окно возможностей для мирового соглашения по ПриватБанку

"Мы продекларировали, что не хотим катаклизмов, а хотим просто правовой оценки и после этого - мирового соглашения, выхода из этой ситуации. Нам не надо банк любой ценой", – сказал он в кулуарах 16-й конференции YES, организованной Фондом Виктора Пинчука в Киеве.

Он не стал уточнять детали этого мирового соглашения. "Какое-то мировое соглашение, как-то выйти из ситуации. Она же не может быть вечно в напряжении. Сегодня хорошее окно возможностей", – отметил Коломойский.

Бизнесмен добавил, что готов отказаться от претензий на возвращение в состав акционеров ПриватБанка. "Я, может быть, и хотел (вернуть банк – ред.), но если ситуация не будет позволять, и это будет чревато турбулентностью на рынке, тогда не хотел бы", – пояснил свою позицию экс-владелец.

"Нам, прежде всего, нужна сатисфакция за все то, что про нас говорили и писали", – заявил Коломойский.

На вопрос журналистов бизнесмен уточнил, что на недавней его встрече с президентом Владимиром Зеленским вопрос ПриватБанка не обсуждался.

Коломойский также отметил, что возможное мировое соглашение по банку не связано с судебным процессом миноритариев "Укрнафты" против Украины в Стокгольмском арбитраже, где они требуют $5,4 млрд. "Я не могу говорить за тех, кто судится в Стокгольмском арбитраже по "Укрнафте", – пояснил бизнесмен.

"В принципе, если поставится так вопрос, то можно это обсуждать", - в то же время ответил он на вопрос, может ли это быть одно мировое соглашение.

Коломойский считает, что после смены власти в Украине спор вокруг национализации ПриватБанка легче решить. "При предыдущем президенте (Петре Порошенко - ИФ) это было сложно, потому что трудно решать и бороться с тем, кто сам это всё совершил, и был непосредственным участником", - отметил он.

"Сегодня кроме, скажем так, некоторых деятелей Нацбанка, из тех, кто участвовал в национализации ПриватБанка, у власти никого нет", - добавил он.

Коломойский считает, что представители государства сейчас могут "проявить инициативу, если им это интересно, выдать мандаты переговорщиков, которые вступят в переговоры с нашими переговорщиками, и в итоге можно до чего-то договориться".

"Я думаю, что у них (Министерства финансов Украины - ИФ) идут на данный момент консультации, им есть чем заниматься и оно только осваиваются. Но мы подождем, сколько пройдет времени", - указал он.

По словам бизнесмена, у Минфина есть понимание, что нужно "как-то выйти из этой ситуации".

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