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В США дефицит бюджета достиг семилетнего максимума

16.09.2019 / 18:12
Дефицит бюджета в США превысил триллион долларов за первые 11 месяцев бюджетного года.

Об этом свидетельствует отчет Министерства финансов США, сообщает Голос Америки.

Дефицит бюджета в США превысил триллион долларов за первые 11 месяцев финансового года (с октября по август). Это на 19% больше чем на тот же период предыдущего года. Последний раз долг госбюджета превышал триллион долларов в 2012 году.

Согласно отчету Министерства финансов США, правительственные расходы выросли на 7% до 4,1 триллиона долларов. Налоговые поступления выросли медленнее - на 3% до 3,1 триллиона долларов, в том числе из-за проведенных администрацией Трампа сокращения.

Благодаря высокому экономич росту, дефицит как доля ВВП снизился с 9% в 2009 году до нынешних 4,5%.

Дефицит бюджета в основу финансируется привлечением долговых средств. Ожидается, что США займут более триллиона долларов в этом году.

Во время предвыборной кампании Дональд Трамп заявлял о своих намерениях лишить США иностранного долга в течение восьми лет, проведя новые переговоры по торговле и обеспечив высокий рост. Тем не менее, государственный долг США за время его президентства вырос на 13% - с 19 триллионов до 22,5 триллиона долларов.

Напомним: Государственный департамент США одобрил 141,5 миллиона долларов помощи в области безопасности для Украины, которую противоречиво задержала администрация президента Дональда Трампа.

Источник 

США, дефицит бюджета
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