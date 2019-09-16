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ЕС на полгода продлил персональные санкции против России
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Урсула фон дер Ляйен официально представила новый состав Еврокомиссии
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Елизавета II одобрила закон об отсрочке Brexit
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В Киеве Окружной административный суд запретил ПЦУ ликвидировать УПЦ КП
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Джонсон потерял большинство в британском парламенте, возможны досрочные выборы
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Налоговая амнистия все ближе: все подробности законопроекта, который внесли в Верховную Раду16.09.2019 / 09:32Последние новости рубрики
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Проект госбюджета рассчитали по курсу $ 28,2
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18:12
В США дефицит бюджета достиг семилетнего максимума
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Коломойский видит хорошее окно возможностей для мирового соглашения по ПриватБанку
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16:15
В Раду внесен проект госбюджета-2020
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Гончарук о "Северном потоке-2": мы готовы, что Европа будет защищать свои интересы
- 19:03
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Кличко инициировал консультации с главами фракций относительно вопроса досрочного прекращения полномочий Киевсовета
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Как на «Электронной столице» потеряли 48 млн грн — главное из отчета аудиторов КМДА
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16:26
Стоимость строительства Большой окружной выросла в 3 раза. Суд разрешил провести обыски в КГГА
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14:43
Кличко: представители новой власти пытаются подкупить депутатов Киевсовета с целью срыва заседания
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Ткаченко о должности главы КГГА: слухи не комментирую, но в Киеве должен быть контроль над происходящим
- 18:14
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Какие продукты нужно включить в осенний рацион
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17:59
Ученые рассказали о самых опасных для здоровья алкогольных напитках
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Может привести к онкологии: Комаровский предостерег от серьезной опасности
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Меркель: Европа ответственна за урегулирование конфликта между РФ и Украиной
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Украинские полярники нашли "затерянную" ледниковую пещеру в Антарктиде
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Уникальные кадры Нового моста в Днепре: ночью там особенно красиво
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Андрей Шевченко прокомментировал открытие "звезды" в свою честь в Киеве
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На Хортице нашли святилище, которому почти 5000 лет
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