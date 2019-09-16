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Проект госбюджета рассчитали по курсу $ 28,2

16.09.2019 / 19:03
Проект бюджета на 2020 год рассчитан по курсу доллара 28,2 грн, который был утвержден еще в мае.

Об этом во время брифинга 15 сентября заявила министр финансов Оксана Маркарова.

"Макропрогноз утвержден в мае. В нем средний курс доллара заложен 28,2 ... Это тот курс, на котором строится бюджет", - сказала Маркарова.

Как стало известно, доходы государственного бюджета на 2020 год предусмотрены в сумме 1079,5 грн, в том числе общего фонда - 962,7 млрд грн. Расходы - в сумме 1170 млрд грн.

Как отметили в правительстве, цель долговой политики на следующий год - обеспечить сокращение отношение госдолга к ВВП до уровня 46,7% ВВП на конец следующего года, при этом дефицит госбюджета в 2020 году должен сократиться до 2,09% ВВП.

Платежи по государственному долгу в 2020 году составят около 438,1 млрд грн, из которых обслуживание государственного долга - 145,2 млрд грн, погашение государственного долга - 292, 9 млрд грн.

Источник 

бюджет, Минфин, Маркарова
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