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Експерт: Трамп такий, що може взагалі дати наказ на ліквідацію путіна

08.01.2025 / 11:14
Адміністрація президента США Джо Байдена не ставила собі завдання змістити російського диктатора володимира путіна. Однак цього може вимагати команда Дональда Трампа.

Про це у коментарі YouTube-каналу РБК-Україна заявив політичний експерт Тарас Загородній.

На його думку, адміністрація Байдена приймала путіна таким, який він є і не планувала зміщувати його з посади. Таким чином США підіграли в дійсності росіянам. А ось адміністрація новообраного президента США Дональда Трампа може поставити це питання перед російськими елітами.

"Мовляв, прибирайте цього психа, як ви його будете вибирати - ми не знаємо, а взагалі потім буде розмова. До цього часу ми даємо Україні все, що потрібно. Може бути така ситуація. Щобільше, Трамп такий, що може ще дати взагалі наказ на ліквідацію путіна. Тому що Трамп за своєї каденції порушив таке негласне правило," - сказав Загородній.

Він нагадав про ліквідацію американцями командувача елітним іранським спецпідрозділом Касема Сулеймані.

Експерт також нагадав і одну із заяв обраного Трампом спецпредставника по Україні Кіта Келлога щодо того, що росія буде зобов'язана відновлювати Україну за свої кошти. А це фактично репарація, це приниження для росіян.

Він також вважає, що питання деокупації України може не порушуватись до того часу, поки путін при владі.

"Перекладаю з дипломатичної що це означає. Елітам російським говориться: шановні, або ви прибираєте психа зараз і платите стільки то, або рано чи пізно цей псих все одно здохне з природних причин або якимось чином він зникає, платити будете більше, все одно все повернете. Тобто їх ставлять на виделку," - заявив експерт.

Загородній
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