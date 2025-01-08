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Шольц: Значне збільшення оборонних витрат без пояснення, на що будуть витрачені гроші і звідки вони візьмуться є "недопрацьованою" ідеєю

08.01.2025 / 14:21
Канцлер Німеччини Олаф Шольц відкинув пропозицію майже подвоїти оборонний бюджет країни.

Про це він сказав в інтерв’ю тижневику Stern, повідомляє "Європейська правда".

За словами Шольца, значне збільшення оборонних витрат "без пояснення, на що будуть витрачені гроші і звідки вони візьмуться" є "недопрацьованою" ідеєю.

"Хто буде оплачувати рахунки? Громадяни?", – риторично запитав німецький канцлер.

Нагадаємо, нещодавно віцеканцлер Роберт Габек закликав значно збільшити витрати на оборону країни, оскільки він вважає, що загроза, яку російська агресія становить для НАТО, означає, що цільовий показник витрат на оборону в розмірі 2% від ВВП недостатній.

Влітку міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив про необхідність бути готовими до війни до 2029 року.

Шольц
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