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Defense Express: росіяни оснащають "Герберу" бойовими частинами різних типів вагою до 5 кг

04.02.2025 / 11:14
російська армія почала споряджати дрони "Гербера" невеликими бойовими частинами. Раніше ці безпілотники використовувались лише для відволікання ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Defense Express.

На нововведення росіян звернули увагу у мережі, опублікувавши відповідні фото. Зазначається, що "Гербера" може бути оснащена бойовими частинами різних типів вагою до 5 кг.

На фото було показано "Герберу", в середині якої встановлено осколково-фугасну бойову частину вагою 2,5 кг. У самий дрон вона встановлюється у носову частину.

Варто зауважити, що росіяни ще під час демонстрації дрона у липні минулого року демонстрували можливість бойового оснащення цього дрона та використання у ролі баражуючого боєприпаса. Також на дрон ще планувалось встановлювати камеру та систему зв'язку.

дрони, Гербера
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