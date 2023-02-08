МВС показало, як українські мобільні групи захищають небо України

Про це пише Українська правда за посиланням на допис МВС у Twitter.

"Кожен раз коли ви чуєте сигнал повітряної тривоги, гвардійці мобільної вогневої групи протиповітряної оборони вже знаходяться на позиції у повній бойовій готовності", - йдеться у повідомлені.

На фотографіях видно, що українські бійці пересуваються на квадроциклах і збивають безпілотники зі стрілецької зброї.