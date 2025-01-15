Сирський видав розпорядження про заборону переведення у піхоту висококваліфікованих спеціалістів

Про це він сказав в інтервʼю військовому журналісту Андрію Цаплієнку.

"Є моє розпорядження, яким заборонено переводити висококваліфікований персонал, який пройшов підготовку і спеціалізується саме на обслуговуванні літаків. Однозначно, це спеціалісти, на яких витрачені кошти, які мають досвід, яких фактично ніким замінити", - заявив головком.

Водночас Сирський визнав, що є потреба в особовому складі на фронті.

"Ми повинні підняти адекватну кількість особового складу у наших механізованих бригадах, і потреби та можливості мобілізації, на жаль, не покривають цю потребу", - сказав він.

За словами головкома, наразі тривають заходи щодо зменшення у ЗСУ логістичної складової, складової забезпечення та обслуговування, але в "розумних межах".

"Штаби знають ці задачі, провели розрахунки. І, звичайно, наша задача не допустити… щоб хтось із цієї категорії, яку я назвав (кого заборонено переводити у піхоту – ред.), потрапив на фронт", - запевнив Сирський.