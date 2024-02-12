ЦПД: росіяни намагаються дискредитувати Сирського через образ "радянської та російської" людини

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації (ЦПД).

"Для цього пропагандисти активно шукають його родичів у росії, "друзів родини", в яких беруть коментарі та розповсюджують в інформпросторі з відповідним контекстом", - йдеться в повідомленні.

Мета кампанії полягає в спробі дискредитувати головнокомандувача ЗСУ й знизити довіру до нього.

Водночас ЦПД закликає пам'ятати:

Сирський тривалий час був частиною команди колишнього головнокомандувача Валерія Залужного.

Командував успішними операціями, у тому ж числі зі звільнення Київської та Харківської областей. Вони були б неможливі без якісного особового складу, але багато залежить від командування. Тож, Сирський показав, що вміє досягати результату у війні проти росії.

Команда Сирського складається з молодих командирів, які пішли на підвищення. Це є передумовою для системних покращень у ЗСУ.

Підтримка кампанії про те, що головком є "російською людиною" - це підігравання ворожій дезінформації.

Нагадаємо, 8 лютого президент Володимир Зеленський звільнив Валерія Залужного з посади головнокомандувача ЗСУ, а на його місце призначив Олександра Сирського, який до цього очолював Сухопутні війська.