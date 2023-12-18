ЦПД: окупанти створюють фейкові телеграм-канали українських бригад і батальйонів

Про це повідомив Центр протидії дезінформації.

У ЦПД зазначили, що росіяни активізували поширення своїх наративів та фейків. Для цього вони створюють фейкові телеграм-канали українських військових, бригад та батальйонів, намагаючись через них вести свої брудні кампанії.

"У мережі активізувалося створення фейкових TG-каналів українських бригад і батальйонів. Згідно з їхнім описом, ці канали було створено начебто для отримання зворотного зв'язку щодо порушень і злочинів командування. Насправді такі TG-канали були створені росіянами для поширення своїх фейків і наративів, мета яких – дискредитувати як командування бригад чи батальйонів, так і самих військових", - сказано у повідомленні.

Крім того, такі канали створює ворожа розвідка для збору інформації за допомогою зворотного зв’язку. Центр закликає не переходити у подібні канали та довіряти лише верифікованим джерелам інформації.