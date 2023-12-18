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ЦПД: окупанти створюють фейкові телеграм-канали українських бригад і батальйонів

18.12.2023 / 12:16
російські окупанти створюють фейкові телеграм-канали українських бригад і батальйонів, щоб поширювати свою пропаганду та дискредитувати українських військових.

Про це повідомив Центр протидії дезінформації.

У ЦПД зазначили, що росіяни активізували поширення своїх наративів та фейків. Для цього вони створюють фейкові телеграм-канали українських військових, бригад та батальйонів, намагаючись через них вести свої брудні кампанії.

"У мережі активізувалося створення фейкових TG-каналів українських бригад і батальйонів. Згідно з їхнім описом, ці канали було створено начебто для отримання зворотного зв'язку щодо порушень і злочинів командування. Насправді такі TG-канали були створені росіянами для поширення своїх фейків і наративів, мета яких – дискредитувати як командування бригад чи батальйонів, так і самих військових", - сказано у повідомленні.

Крім того, такі канали створює ворожа розвідка для збору інформації за допомогою зворотного зв’язку. Центр закликає не переходити у подібні канали та довіряти лише верифікованим джерелам інформації.

фейк, ЦПД
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