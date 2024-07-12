ЦПД: російські пропагандисти "знайшли" український слід у замаху на Трампа

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації (ЦПД).

Зокрема, так званий "депутат ради рф" від тимчасово окупованого Криму сергій цеков закликав США розглянути версію про нібито "причетність до замаху українських спецслужб". Він заявив, що нібито його могла організувати Україна, оскільки Трамп обіцяв зупинити війну.

"Мета подібних, нічим не підкріплених вкидів роспропаганди - дискредитація України та керівництва серед західної аудиторії. рашисти намагаються наситити соцмережі та інфопростір власними вигадками", - пояснюють в ЦПД.

В Центрі підкреслюють, що насправді прізвище підозрюваного вже відоме і він не має жодного стосунку до України.