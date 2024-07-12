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Діденко: Треба розуміти, усвідомлювати і готуватися до тривалої спеки

15.07.2024 / 12:16
Спека в Україні буде тривати довго. Тільки наприкінці тижня можливе незначне зниження температури повітря.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко у Facebook.

"Треба розуміти, усвідомлювати і готуватися до тривалої спеки. Найближчими днями справді в Україні очікується пік надзвичайної спеки, до +35+40 і вище. Без дощів, із палючим сонцем, високою пожежною небезпекою та ймовірними маломасштабними смерчами", - написала вона.

Деяке полегшення та зниження температури повітря на кілька градусів, за словами синоптика, можливе на заході, півночі України та на Вінниччині впродовж 18-20 липня.

Південь, схід та більшість центру все одно належатимуть області надзвичайної спеки. А незначне послаблення спеки на півночі може знову змінитися її посиленням.

Лише в західних областях все ж повітря буде на кілька градусів милосерднішим до природи, людей і тварин.

"У Києві пік спеки передбачається 14, 15 та 16 липня. До +36+39 градусів. Без опадів.

Невелике послаблення можливе 18-20 липня. Проте надалі в столиці знову ймовірне підвищення температури повітря", - прогнозує Діденко.

погода, Діденко, спека
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