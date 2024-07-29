Діденко: Орієнтовно з 13-14 серпня в Україну повернеться сильна спека

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко.

За попредніми даними, в Україну через тиждень, орієнтовно з 13-14 серпня, повернеться сильна спека.

"Температура повітря може досягати +32...+37 градусів, подекуди вище", - розповіла синоптик.

За даними Діденко, на 15 серпня прогнозується до +40 градусів.

"Послаблення спеки, за попередніми знову ж прогнозами, з 19-го серпня", - констатувала вона.