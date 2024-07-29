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Діденко: Орієнтовно з 13-14 серпня в Україну повернеться сильна спека

05.08.2024 / 11:14
За тиждень Україну накриє нова хвиля спеки. До середини серпня температура може піднятися аж до +40 градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко.

За попредніми даними, в Україну через тиждень, орієнтовно з 13-14 серпня, повернеться сильна спека.

"Температура повітря може досягати +32...+37 градусів, подекуди вище", - розповіла синоптик.

За даними Діденко, на 15 серпня прогнозується до +40 градусів.

"Послаблення спеки, за попередніми знову ж прогнозами, з 19-го серпня", - констатувала вона.

Діденко, спека
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