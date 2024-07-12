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Харченко: Спека призводить до додаткового навантаження на енергосистему

16.07.2024 / 11:14
За останні тижні в Україні було встановлено відразу декілька температурних рекордів, що призвело до росту попиту на світло. На фоні цього було збільшено тривалість відключення електроенергії.

Про те, як аномальна спека вплине на енергетику у коментарі РБК-Україна розповіли директор спеціальних проектів у НТЦ "Психея" Геннадій Рябцев та директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко.

На думку Рябцева, проблема щодо того, що аномальна спека вплине на стан енергетичної інфраструктури дійсно є. Він нагадав, що будь-які аномальні погодні умови мають свій вплив на інфраструктуру.

"Зрозуміло, що це треба враховувати, коли йдеться про відновлювальні роботи. Так, зараз аномальна спека і вона в тому числі призводить до того, що системи електропередач виходять з ладу. Але енергетики мають усі необхідні засоби, щоб вчасно реагувати. Це ( аварії через спеку, - ред.) не є чимось несподіваним. Ні, це, на жаль, звичайне явище, на яке потрібно реагувати", - розповів він.

Водночас Харченко зауважив, що високі температури призводять до додаткового навантаження на енергосистему.

"Якщо коротко: ситуація складна. Безумовно, спека та додаткове навантаження підвищує кількість аварій, але загалом енергосистема впорається", - зазначив директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко.

Варто зауважити, що аномальна спека прогнозується в Україні до 18 липня. І весь цей час загроза пожеж через спеку зберігатиметься, однак опитані експерти впевнені, що енергетика витримає.

Харченко, енергосистема, Рябцев, спека
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