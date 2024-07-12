Зеленський: В Європі найбільшу кількість артилерійських систем на місяць виробляє Україна

Про це заявив Президент Володимир Зеленський під час пресконференції, передає кореспондент УНН.

«Виробляємо сьогодні потужну кількість САУ "Богдана" в місяць. Я вважаю, що дуже потужну. Із заводів в Європі я б сказав найбільша кількість артилерійських систем на місяць виробляється нашим підприємством», - розповів Зеленський.

Також Президент зазначив, що Україна займається іншими системами, які дадуть можливість бути більш далекобійними, розробки є.

Доповнення, броня кабіни САУ "Богдана" витримує прямий удар російського дрона "Ланцет".