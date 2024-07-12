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Зеленський: В Європі найбільшу кількість артилерійських систем на місяць виробляє Україна

16.07.2024 / 13:19
Українське підприємство виробляє потужну кількість САУ "Богдана" в місяць.

Про це заявив Президент Володимир Зеленський під час пресконференції, передає кореспондент УНН.

«Виробляємо сьогодні потужну кількість САУ "Богдана" в місяць. Я вважаю, що дуже потужну. Із заводів в Європі я б сказав найбільша кількість артилерійських систем на місяць виробляється нашим підприємством», - розповів Зеленський.

Також Президент зазначив, що Україна займається іншими системами, які дадуть можливість бути більш далекобійними, розробки є.

Доповнення, броня кабіни САУ "Богдана" витримує прямий удар російського дрона "Ланцет".

Зеленський, САУ "Богдана"
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