Зеленський: Резерви ЗСУ почали отримувати зброю, але до позитивного результату ще далеко

Про це сказав президент Володимир Зеленський під час пресконференції.

"Щось почало надходити – це позитив. Зокрема, артилерія тощо. Але до позитивного результату ще далеко", – заявив він.

Зеленський уточнив, що 14 бригад, про які він раніше говорив як про недоукомплектовані, були створені як резерв ЗСУ.

"Скажу відверто, вони створювалися як резерв. Але резерв, щоб він був працюючим, бойовим, треба, щоб він не тільки був зі зброєю, а ще й тренувався зі зброєю, з якою потім воюватиме", – наголосив глава держави.

Відповідаючи на запитання, чи часом не планується використати ці бригади у новому контрнаступі, Зеленський відповів, що резерв необхідний передусім для того, щоб проводити ротації на фронті.

Також він розповів, що в останні два місяці мобілізація в Україні триває за планом військових. Але майданчиків для підготовки мобілізованих громадян у країні недостатньо.

"Військові кажуть, що все йде за їхнім планом. Що стосується тренувальних майданчиків, їх недостатньо. Що стосується, чи можна їх розширити, вже йде розширення. Що стосується, чи можна розширити базу за кордоном, так", – заявив Зеленський.