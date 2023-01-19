Україна завжди буде сумлінним і відповідальним учасником глобальних відносин на ринку продовольства, - Зеленський

Про це Президент України Володимир Зеленський заявив під час свого виступу на Конференції міністрів сільського господарства в Берліні, передає кореспондент Укрінформу.

«Україна завжди була й завжди буде сумлінним і відповідальним учасником глобальних відносин на ринку продовольства. Навіть зазнавши терористичної агресії з боку росії, ми продовжуємо експортувати продовольство до країн в усьому світі. Хоч росія і заблокувала наші порти на Чорному морі, ми знайшли дипломатичний спосіб відновити експорт», - сказав він.

Президент подякував генеральному секретарю ООН Антоніу Гутеррешу і президенту Туреччини Реджепу Тайїпу Ердогану за вчасне та ефективне посередництво, результатом якого стала Чорноморська зернова ініціатива.

За його словами, це повернуло на світовий ринок мільйони тонн української продукції.

Зеленський зауважив, що хоч росія і продовжує свідомо завдавати ракетних ударів по нашій інфраструктурі, зокрема, по портовій і транспортній, а також продовжує жорстокі бойові дії у надзвичайно важливих регіонах для аграрного виробництва, - українські фермери та агрокомпанії знаходять можливість обробляти поля.

«Це наша моральна константа: на родючих ґрунтах має бути пшениця, а не вирви від вибухів», - заявив глава української держави.

Він привітав усіх, хто як і наші співгромадяни, вважає, що у ХХІ столітті ніде на землі не має бути голоду.

«Голод має назавжди залишитися в історії, яка минула і не може повернутися. Це має бути глобальною метою. Право на їжу – так само, як право на чисту питну воду – має бути фундаментальним правом кожної людини, на всіх континентах», - вважає Президент України.

На переконання Зеленського, будь-хто, хто намагається позбавити людей їжі чи питної води, - є ворогом не лише для тих, кого він прирікає на голод чи спрагу, а і для людства. За його словами, таких ворогів ми маємо перемагати спільно.

«Долучайтеся до нашої ініціативи зі створення продовольчих хабів у країнах Африки – у регіонах, які критично залежать від імпорту продовольства. Долучайтеся до реалізації української формули миру, яка зупинить російську агресію та відновить міжнародний правопорядок у Європі. Дякую вам за увагу і запрошую вас у Київ для конкретних домовленостей», - сказав він.