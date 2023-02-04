Зеленський: Держава-терорист збільшує темп адаптації до санкцій

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Володимира Зеленського на спільному брифінгу з президентом Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.

Зеленський обговорив з фон дер Ляєн нові санкції проти рф, зокрема, десятий санкційний пакет ЄС.

"Це спільне європейське завдання - зменшити здатність росії обходити санкції, і чим швидше і якісніше це завдання буде виконуватись, тим ближче ми будемо до поразки агресії рф. Зараз бачимо, що санкційний темп Європи трішки уповільнився, а держава-терорист, навпаки, збільшує темп адаптації до санкцій", - зазначив президент.

Зеленський також підкреслив важливість виправлення ситуації.