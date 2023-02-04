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Рашисти повністю відключають мобільний інтернет на тимчасово окупованій території Луганської області

03.02.2023 / 16:37
Рашисти наказали оператору повністю відключити мобільний інтернет на тимчасово окупованій території Луганської області.

Про це повідомляє видання Mash.

В окупаційній «адміністрації» так званої ЛНР заявили, що оператор МКС з 11 лютого виключить послугу з надання інтернету з усіх тарифних планів. На такий крок окупанти пішли, посилаючись на рекомендації федеральної антимонопольної служби рф.

На обурення місцевих жителів «оператор» відповідає, що послуга буде обмежена за «розпорядженням органів виконавчої влади» до особливого «розпорядження».

Тим часом, в окупованому Маріуполі росія намагається встановити тотальний контроль над інтернет-трафіком. Окупанти продають тільки спеціальні смартфони, ноутбуки та планшети.

Луганська область
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