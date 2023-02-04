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Стефанішина: Україна готова продовжувати роботу з виконання всіх рекомендацій щодо КСУ

03.02.2023 / 17:30
Віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявляє, що Україна готова продовжувати роботу з виконання всіх рекомендацій щодо Конституційного Суду (КСУ).

"Ми готові продовжувати роботу щодо виконання всіх оцінок, які ми маємо з Єврокомісією, і сподіваємося, що з урахуванням сьогоднішніх переговорів знайдемо рішення, які дадуть змогу ще більше забезпечити прозорість процесу без зволікань", - сказала Стефанішина на спільному засіданні уряду України та Єврокомісії у Києві, коментуючи законодавство про Конституційний Суд.

Також вона зазначила, що вже в лютому планується два засідання Верховної Ради, на яких ухвалюватимуть необхідні правки щодо законодавства про медіа.

Крім того, за словами віцепрем'єра, уряд уже обговорює державну програму, яка враховуватиме інтереси кожної національної меншини, що вже гарантовані законом.

Стосовно застережень щодо законодавства з протидії відмиванню доходів Стефанішина заявила, що Україна має намір працювати над внесенням необхідних законодавчих змін.

КСУ, Стефанішина
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