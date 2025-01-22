Держсекретар США: Держдеп сприятиме миру в усьому світі

Про це повідомляє CNN, інформує "Європейська правда".

За словами Рубіо, ті, хто працює в Державному департаменті, є "обличчям Сполучених Штатів". Він висловив подяку за їхню відданість справі.

Він сказав, що, хоча йому доводилося взаємодіяти з Держдепартаментом за часів, коли він був сенатором, зараз ситуація змінилася.

"Дональда Трампа обрали нашим президентом, коли йдеться про зовнішню політику, з дуже чіткою місією. І ця місія полягає в тому, щоб наша зовнішня політика була зосереджена на одній речі, а саме на просуванні наших національних інтересів", – сказав Рубіо.

Новий держсекретар розповів, що в рамках цієї місії Держдеп "сприятиме миру в усьому світі, тому що це наш національний інтерес".

При цьому він зазначив, що неминуче виникатимуть конфлікти, яким США прагнутимуть запобігати – але в жодному разі не на шкоду національній безпеці.