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Железняк: Ветеранів війни залучатимуть до процесу підготовки громадян до національного спротиву

27.03.2025 / 18:30
Ветеранів залучатимуть до навчання українців до нацспротиву.

Відповідний законопроєкт №9421 ухвалила Верховна Рада України.

За це рішення проголосували 267 народних депутатів, про що повідомив парламентар із фракції Голос Ярослав Железняк у своєму Telegram-каналі.

Законопроєкт №9421 дозволить активно залучати ветеранів війни до процесу підготовки громадян до національного спротиву.

Прийнятий закон передбачає внесення змін до чинного закону Про основи національного спротиву.

Зокрема, документ передбачає активне використання бойового досвіду учасників АТО, ООС і повномасштабної війни в організації навчань і тренувань українців.

Законодавці наголосили, що метою таких змін є значне підвищення обороноздатності країни через забезпечення широкого залучення населення до опору, а також належне використання безцінного досвіду ветеранів, отриманого у бойових умовах.

Таким чином, влада прагне забезпечити максимальну готовність громадян України до національного спротиву на випадок подальших загроз національній безпеці держави.

Железняк
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