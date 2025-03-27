В Одесі команда кардіохірургів імплантувала кардіостимулятор немовляті

Про це повідомила прес-служба медзакладу на своїй Facebook-сторінці.

"Команда кардіохірургів разом із завідувачем відділення кардіохірургії виконали унікальну у світі операцію, до речі, за даними на сьогоднішній момент, - єдину", - мовиться в повідомленні.

Маленькому пацієнту в провідну систему серця імплантували спеціальний електрод, що повністю відновлює природний ритм серцевих скорочень.

Шестимісячна дитина з вагою 6 кг 10 днів тому перенесла складну операцію в дитячій обласній лікарні через вроджену ваду серця – тетра́ду Фалло́.

Через ускладнення її серце билося лише 70 разів на хвилину, хоч норма – 120. Це загрожувало життю, тож була потрібна термінова імплантація кардіостимулятора.