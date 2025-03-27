Рада може спростити процедуру допуску до керування транспортними засобами

Про це йдеться в законопроєкті.

Зазначається, що система медичних оглядів водіїв в Україні була сформована ще за радянських часів і наразі не відповідає сучасним вимогам цифровізації та потребам, які виникли в умовах війни.

Зокрема, зросла кількість травм опорно-рухового апарату, а також виникла необхідність у медичних оглядах водіїв і кандидатів у водії з урахуванням нових технологій переобладнання транспорту для людей з інвалідністю.

Впровадження електронного медичного висновку для водіїв дозволить:

автоматизувати облік медичних оглядів;

полегшити доступ до інформації про допуск до керування транспортним засобом для державних установ.

Буде замінено застарілу паперову медичну довідку (форма № 083/о) та інтегрує дані в єдину систему ЕСОЗ. Інформація про допуск до керування також буде доступна через обмін даними між державними органами.

Проект закону пропонує змінити законодавство щодо медичного обстеження водіїв, поділивши їх на дві групи.

Група І включає осіб, які керуватимуть транспортними засобами для особистих потреб (категорії A, B, C тощо), а також кандидатів у трактористи.

Група ІІ охоплює водіїв, які керують транспортом для комерційних перевезень та працюють в автоперевізниках. Також передбачено впровадження цифрових рішень для медичних обстежень.

Згідно з проектом закону, після медичного обстеження водій або кандидат у водії отримуватиме електронний висновок, що підтверджує його право або відмову у праві керувати транспортним засобом відповідної групи. Якщо потрібно, у висновку вказуватимуться умови допуску.

Проект закону також пропонує, що медичний висновок для водія або кандидата у водії видаватиметься за результатами медичного обстеження. Також медичний огляд проводитиметься для водіїв транспортних засобів під час передрейсових, післярейсових та щорічних оглядів, а також при перевірці на стан сп’яніння, якщо водій відмовляється від огляду на місці чи не згоден з результатами перевірки поліцейським.

Крім того, пропонується замінити застарілу систему видачі паперової медичної довідки водія на електронний медичний висновок із запровадженням відповідного регулювання; актуалізувати норми щодо навчання водіїв домедичної допомоги постраждалим у ДТП; а також уточнити права та обов’язки водіїв щодо проходження медичного обстеження відповідно до порядку, визначеного МОЗ та МВС за законодавчими критеріями.

Реалізація проекту закону не потребує додаткових витрат з державного або місцевих бюджетів.

Реалізація проекту закону забезпечить: