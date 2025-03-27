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DW: Україна має центральне значення для безпеки Німеччини

27.03.2025 / 14:21
Перемовники зі створення коаліції в Німеччині прописали в робочих документах домовленості щодо України, серед них – підтримка перспективи членства України в НАТО та створення спеціального трибуналу для покарання путіна.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє DW.

Одна з робочих груп під час переговорів про створення нової урядової коаліції в Німеччині прописала кілька пунктів попередніх домовленостей, що стосуються України.

Зокрема, у внутрішніх паперах, які потрапили до рук журналістів, зазначено, що "Україна як сильна, демократична і суверенна держава, яка самостійно та маючи євроатлантичну перспективу вирішує своє майбутнє, має центральне значення" для безпеки Німеччини.

"Тому ми будемо разом із партнерами суттєво посилювати та надійно продовжувати нашу військову, цивільну та політичну підтримку України", – сказано в документах, які потрапили у розпорядження ЗМІ у понеділок, 25 березня.

Перемовники також домовилися, що домагатимуться досягнення "справжнього та довгострокового миру" в Україні у "тісній співпраці з партнерами". Зокрема, йдеться про надання Україні "матеріальних та політичних гарантій безпеки".

Крім того, у документах зазначається, що Німеччина візьме участь у відбудові України та шукатиме "у співпраці з партнерами можливостей ефективно використовувати заморожені російські державні активи для фінансової та військової підтримки України".

Коаліційні перемовники також висловилися за підтримку перспективи членства України в НАТО та створення спеціального трибуналу для "адекватного переслідування" відповідальних за "злочин агресії проти України".

Німеччина
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