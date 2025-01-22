Польща: Ми з нетерпінням чекаємо на тісну співпрацю з новою адміністрацією США щодо України

Про це заявив польський міністр з питань ЄС Адам Шлапка, виступаючи у Європарламенті, передає кореспондент Укрінформу.

«Ніхто не хоче миру більше, ніж Україна та ЄС. Але наша мета - всеосяжний, справедливий і тривалий мир. Щоб досягти цього, Україна також має бути залучена. Тому ми з нетерпінням чекаємо на тісну співпрацю з новою адміністрацією (США - ред.) щодо України, щоб не допустити перемоги росії», - наголосив польський міністр.

За його словами, відносини ЄС та США базуються на спільних цінностях та інтересах.

«Під час виборчої кампанії в США було багато розмов про агресивну війну росії проти України. Це екзистенційне питання для ЄС. Але не лише для нас. Агресивна війна росії проти України - це виклик міжнародному порядку, заснованому на правилах, тому щодо цього існує глобальне занепокоєння. Президент США заявив, що прагне якнайшвидше завершити цю війну. Ми поділяємо цю думку», - наголосив Шлапка.

Він нагадав, що ЄС та США надають найбільшу підтримку Україні - політичну, військову та фінансову.

«Після вступу на посаду президента Трампа ми зосереджені на тому, щоб залишатися непохитними та єдиними в цій підтримці. ЄС зобов'язується підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно, і так інтенсивно, як потрібно», - додав польський урядовець.

Польща 1 січня 2025 року розпочала головування в Раді Європейського Союзу.