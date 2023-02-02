У PAIH назвали кількість польських компаній, які хочуть взяти участь у відбудові України

Про це заявив представник Польської агенції інвестицій і торгівлі (PAIH) в Києві Кароль Кубіца, передає Укрінформ з посиланням на Wnp.pl.

“У червні 2022 року ми стали оператором проєкту співпраці з підготовки до відновлення експорту та післявоєнної відбудови України. Наразі на нього подали заявки майже 1,7 тисячі польських компаній”,- повідомив Кубіца.

Він додав, що третина цих компаній представляє будівельний сектор Польщі. Крім того, серед цих компаній є представники інформаційно-телекомунікаційної сфери, машинобудування, медичної та фармацевтичної галузей, а також аграрно-споживчого сектора.

Представник PAIH в Києві повідомив, що ці компанії зацікавлені як в експорті до України, так й інвестуванні і співпраці з українськими контрагентами.

За його словами, близько 60% з цих компаній представляють малий і середній бізнес.

Кубіца поінформував, що з серпня минулого року в кількох консультаціях і тренінгах щодо участі у відбудові і відновлення експорту в Україну взяли участь понад 1,5 тис. польських підприємців.