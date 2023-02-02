Войти | Зарегистрироваться
20:44

четверг,
02 февраля
Онлайн
У Генштабі показали як тренуються українські військові в Британії
Фото
У Генштабі показали як тренуються українські військові в Британії
Стало відомо, які зміни Рада може внести в «автоцивілку»
Технології
Стало відомо, які зміни Рада може внести в «автоцивілку»
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Фінанси Бізнес

У PAIH назвали кількість польських компаній, які хочуть взяти участь у відбудові України

01.02.2023 / 13:19
Близько 1,7 тисячі польських компаній хоче взяти участь у відбудові України та відновленні експорту товарів та послуг до України.

Про це заявив представник Польської агенції інвестицій і торгівлі (PAIH) в Києві Кароль Кубіца, передає Укрінформ з посиланням на Wnp.pl.

“У червні 2022 року ми стали оператором проєкту співпраці з підготовки до відновлення експорту та післявоєнної відбудови України. Наразі на нього подали заявки майже 1,7 тисячі польських компаній”,- повідомив Кубіца.

Він додав, що третина цих компаній представляє будівельний сектор Польщі. Крім того, серед цих компаній є представники інформаційно-телекомунікаційної сфери, машинобудування, медичної та фармацевтичної галузей, а також аграрно-споживчого сектора.

Представник PAIH в Києві повідомив, що ці компанії зацікавлені як в експорті до України, так й інвестуванні і співпраці з українськими контрагентами.

За його словами, близько 60% з цих компаній представляють малий і середній бізнес.

Кубіца поінформував, що з серпня минулого року в кількох консультаціях і тренінгах щодо участі у відбудові і відновлення експорту в Україну взяли участь понад 1,5 тис. польських підприємців.

Польща, Кубіца
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
2 февраля
1 февраля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.