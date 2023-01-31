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Експерт: До кінця зими різких змін ціни на бензин, дизель та автогаз не повинно бути

31.01.2023 / 11:25
Ціни на бензин, дизель та автогаз, які активно знижувалися наприкінці січня, мають стабілізуватися. До кінця зими різких змін не повинно бути.

Про це у коментарі РБК-Україна сказав директор "Консалтингової групи А-95" Сергій Куюн.

"Я думаю, що ринок близький до точки стабілізації. Це показує і рівень націнки, який легко розрахувати, бачачи оптові ціни", - сказав він.

За його словами, рівень цін, який спостерігається зараз, залишиться й у лютому.

При цьому Куюн не передбачає значних змін у березні. "Це у нас чомусь прийнято вважати, що посівна кампанія починається у березні. Насправді, як показує досвід останніх років, березень це такий ще зимовий місяць, на який ще ніхто особливо ніхто не планує", - розповів він.

"Крім того, аграрії вже мають доволі серйозні запаси, навчені минулого року", - відзначили експерт.

Також Куюн нагадав, що багато підприємств аграрного сектора стали самостійно забезпечувати себе паливом, ставши прямими імпортерами, а деякі агропідприємства навіть заглядалися на придбання власного флоту, щоб постачати паливо.

Тому експерт не бачить проблем із паливом і під час посівної кампанії навесні 2023 року. "Всі зробили висновки, і всі в цьому плані наштовхнули", - додав він.

бензин, дизель, Куюн
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