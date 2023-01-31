Про це повідомила перший віцепрем’єр-міністр - міністр економіки України Юлія Свириденко

"Ми продовжимо скасовувати архаїчні і застарілі ліцензії, дозволи та інші інструменти регулювання, а також цифровізувати та спрощувати ті інструменти, які справді потрібні для публічних політик, - зазначила Свириденко.

За її словами, Міністерство економіки готове цього року скасувати 47% ліцензій і дозволів. Відповідні домовленості були досягнуті під час першого засідання міжвідомчої робочої групи з питань прискореного перегляду інструментів державного регулювання господарської діяльності.

Зокрема, пропонується скасувати:

дозвіл на реекспорт товарів, що походять з інших країн;

погодження для видачі ліцензій на здійснення експортних операцій з нафтою сирою українського походження та газу природного у газоподібному стані українського походження за зовнішньоекономічними контрактами (договорами);

індивідуальні (разові ліцензії) в сфері експорту-імпорту та ін.

В подальшому робоча група опрацює інструменти регулювання, що належать до сфери компетенції інших органів влади.

Також планується розглянути регуляторні інструменти в сфері захисту довкілля та природних ресурсів.

"Вільне регуляторне середовище — надзвичайно важливий чинник економічного зростання. Україна поставила за мету за десять років зробити стрибок від перехідної економіки до економіки, що розвивається. І дерегуляція – один з кроків до цієї мети", - підкреслила Свириденко.