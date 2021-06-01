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Замглавы офиса президента Свириденко вошла в набсовет "Нафтогаза"

01.06.2021 / 12:15
Заместитель руководителя Офиса президента Украины Юлия Свириденко избрана в наблюдательный совет НАК "Нафтогаз Украины".

Соответствующее решение закреплено распоряжением Кабинета министров Украины №529-р от 31 мая 2021 года, текст которого обнародован на правительственном портале.

Свириденко избрана в совет как представитель государства сроком не более одного года.

Как сообщалось, Кабинет министров Украины распоряжением №494-р от 19 мая 2021 года объявил с 1 июня 2021 года конкурс по отбору четырех независимых членов наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины".

Этим же постановлением Кабмин избрал на новый срок до одного года трех независимых членов НС: Клэр Споттисвуд (Великобритания), Бруно Лескуа (Франция) и Людо Ван дер Хейдена (Бельгия), - а также двух представителей государства: Наталию Бойко и Юлию Ковалив.

Кроме того, досрочно прекращены полномочия члена НС от государства – Роберта Бенша, вместо которого и избрана Свириденко.

Источник

Нафтогаз, Свириденко
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