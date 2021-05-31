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В ООН удвоили вероятность, что мир перейдет "температурную границу" в ближайшие 5 лет
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Блокировал бойцов в Крыму и склонял к измене: объявлено подозрение советнику Шойгу
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Письмо о "бомбе" на Ryanair пришло позже, чем пилотам заявили о нем из Минска – СМИ
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Оппозиция решила наращивать партизанское движение внутри Беларуси
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Госдеп запросил из бюджета США для Украины $255 миллионов
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Кулеба о решении США по "Северному потоку-2": ничто не проиграно, пока игра не завершилась
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В Стамбуле открыли самую высокую в городе вышку и мечеть с самым высоким в стране алтарем31.05.2021 / 08:35Последние новости рубрики
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