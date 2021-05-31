Госдеп запросил из бюджета США для Украины $255 миллионов

Об этом говорится в бюджетном обосновании, направленном Госдепом на рассмотрение Конгресса США.

"Помощь США усилит способность Украины противостоять российской агрессии. Финансирование позволит ускорить реформы по борьбе с коррупцией; повысить прозрачность и подотчетность, в том числе путем расширения инициатив по электронному управлению, продвинуть институциональные реформы и обучение, необходимые для европейской интеграции", — говорится в документе.

США также намерены поддерживать энергетическую безопасность Украины путем реформирования компании «Нафтогаз» и повышения энергоэффективности.

Бюджетные средства должны способствовать повышению торгового потенциала Украины, укреплению сельскохозяйственного сектора, демократическим и экономическим реформам. Часть помощи должна пойти на поддержку гражданского общества, децентрализацию, судебную реформу.

Кроме того, «средства будут направлены на поддержку усилий по борьбе с нерешительностью по вакцинации, а также постпандемическое реагирования».

Как ранее сообщало агентство, в пятницу президент США Джо Байден подал в Конгресс бюджетный запрос на 2022 финансовый год с расходами в шесть триллионов долларов и двумя оригинальными планами.

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