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Украина и международные организации финализируют меморандум о создании рынка капиталов - Шмыгаль

28.05.2021 / 13:20
Украина и международные организации финализируют меморандум о создании рынка капиталов, сообщил премьер-министр Шмыгаль.

"Мы работаем над развитием инфраструктуры фондового рынка. Буквально на следующей неделе подпишем меморандум с Европейским банком реконструкции и развития, Американской торговой палатой и USAID о развитии и закупке клиринговой системы (там значительные средства предусмотрены) для развития фондового рынка в Украине", – сказал премьер, открывая форум "UkraineInvest Talks: Dnipro" в Днепре 27 мая.

Он указал, что одним из источников наполнения фондового рынка должны стать средства, саккумулированные за счет запуска накопительной пенсионной системы.

Это в течение 10-15 лет в развитых странах. Для Украины это не исключение, это должно дать инвестиционный ресурс в размере ориентировочно до $50 млрд", - добавил Шмыгаль.

"Полностью готовый законопроект (о введении обязательного уровня накопительной пенсионной системы - ИФ)... Есть уже консенсус, будем дальше просить комитет (парламентский комитет по вопросам социальной политики – ИФ) и зал парламента поддержать этот законопроект", – добавил премьер.

Как отметил Шмыгаль, правительство также в настоящее время реализовывает идею президента относительно создания Национального инвестиционного фонда.

"Я уверен, что до конца этого года этот инструмент будет работать достаточно эффективно и даст хорошие результаты уже в последующие периоды", – прокомментировал глава правительства.

Источник

Шмыгаль, рынок капиталов
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