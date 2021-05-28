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ЕС выделит EUR25,4 млн для помощи жителям, пострадавшим от конфликта на Донбассе - фон дер Ляйен

28.05.2021 / 10:54
ЕС объявил о новой помощи в размере EUR25,4 млн на помощь людям, пострадавшим от конфликта на востоке Украины, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Рада снова поговорить с президентом Украины Владимиром Зеленским. Я подтвердил неизменную поддержку ЕС реформ и территориальной целостности Украины. Мы объявили о новой помощи EUR25,4 млн на помощь людям, пострадавшим от конфликта. Мы также поддерживаем Украину в борьбе с COVID-19", - написала Урсула фон дер Ляйен в Twitter 27 мая.

Источник

Донбасс, ЕС
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