Новые санкции против Беларуси могут затронуть экспорт калия - Bloomberg

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на европейского чиновника.

Сообщается, что европейские лидеры обсуждают адресные экономические санкции против Беларуси. А калийная промышленность может попасть под удар, поскольку в ней наиболее активны государственные предприятия.

В частности, "Беларуськалий" является одним из мировых лидеров по производству удобрений. Например, в прошлом году на его долю пришлось 8,3% всего белорусского экспорта, а выручка составила 2,4 млрд долларов. Пошлины на экспорт и налоги этого предприятия составляют до 10% бюджета Беларуси.

Кроме того, рассматривается полный запрет на контакты европейских компаний с белорусскими.

Напомним, ранее сообщалось, что новые санкции против Беларуси будут вводить за инцидент с принудительной посадкой самолета Ryanair и последовавшим за ней задержанием бывшего главного редактора телеграм-канала Nexta Романа Протасевича.

Также сообщалось, что США готовят санкции против Беларуси в контакте с европейскими союзниками.

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