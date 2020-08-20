ЕС решил ввести персональные санкции для Беларуси

Об этом заявил президент Европейского совета Шарль Мишель по результатам срочного саммита глав государств и правительств стран-членов ЕС в среду в формате видеоконференции, созванной в связи с событиями в Беларуси 19 августа.

«ЕС введет адресные санкции против значительного количества лиц, ответственных за насилие или фальсификацию выборов», - сказал президент Европейского совета.

В то же время, будет ли в санкционный список включен президент Александр Лукашенко, Мишель отметил, что это будет решаться в процессе юридических процедур.

Он подчеркнул, что ЕС будет внимательно отслеживать ситуацию в Беларуси.

Напомним, 9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. ЦИК 14 августа объявила окончательные результаты, согласно которым действующий глава государства Александр Лукашенко, занимающий должность с 1994 года, набрал 80,1% голосов избирателей, оппозиционный кандидат Светлана Тихановская - 10,1%.

Сразу после выборов в Беларуси начались массовые акции против фальсификации выборов. Силовики жестко разгоняли протестующих, применяя резиновые пули, светошумовые гранаты и водометы. С начала протестов были задержаны более 6,7 тыс. человек. В больницу попали по меньшей мере 250 человек. Белорусские правозащитники сообщили о по меньшей мере пяти погибших во время протестов в стране.

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