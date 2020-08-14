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Евросоюз может ввести санкции против Беларуси уже в конце августа - Reuters

14.08.2020 / 16:15
Европейский Союз, скорее всего, введет новые санкции в отношении Беларуси в конце этого месяца.

Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на заявления неназванных дипломатов и европейских чиновников, сообщает "Европейская правда".

В пятницу, 14 августа, министры иностранных дел ЕС проведут экстренные переговоры по Беларуси. Германия, Литва, Латвия и Швеция публично высказались в пользу санкций, этот курс поддержала и Австрия.

По данным источников, Венгрия является главным скептиком относительно решения о санкциях, которое требует одобрения всех 27 стран-членов. Венгрия в четверг призвала ЕС "продолжать диалог с Беларусью и избегать остракизма".

В то же время Будапешт не стал блокировать заявление всех 27 государств-членов на этой неделе, в котором конкретно упоминались возможные санкции "против лиц, ответственных за насилие, необоснованные аресты и фальсификацию результатов выборов"

"Направление движения кажется ясным. Сколько людей будут внесены в черный список, насколько далеко мы пойдем, во многом будет зависеть от Венгрии", - сказал неназванный дипломат ЕС в Брюсселе.

Как сообщили источники, пока что не стоит ожидать окончательного решения по санкциям, но такое решение могут финализировать после очередного обсуждения между министрами иностранных дел ЕС, которое состоится в Берлине 27-28 августа.

Источники сообщили, что, как и в случае с санкциями ЕС в отношении России и лиц, ответственных за аннексию Крыма в 2014 году и агрессию на востоке Украины, санкции в отношении Беларуси будут введены в виде запрета на поездки и замораживание активов в ЕС.

"Не было никаких сигналов о том, что какая-то страна ЕС хочет заблокировать какие-то ограничительные меры, потому что насилие является вопиющим", - сказал чиновник ЕС, знакомый с этим вопросом.
"Что нам нужно оценить, так это уровень давления, который был бы полезным, а также то, что было бы контрпродуктивным и могло бы подтолкнуть Лукашенко в объятия России, если он увидит в этом свою единственную возможность остаться у власти", - добавил собеседник.

В более узком варианте санкции могут быть применены только в отношении некоторых должностных лиц белорусского ЦИК и органов безопасности. В более широком варианте санкции могут быть наложены и на государственных чиновников, таких как министр внутренних дел.

На сегодня ограничительные меры ЕС в отношении Беларуси включают эмбарго на поставки оружия, а также запрет на экспорт оборудования, которое может быть использовано для внутренних репрессий.

Источник

санкции, ЕС, Беларусь
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