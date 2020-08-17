Войти | Зарегистрироваться
11:34

понедельник,
17 августа
Онлайн
Десять причин постоянного чувства голода
Жизнь
Десять причин постоянного чувства голода
Гонки на выживание: на пути к созданию вакцины против коронавируса
Жизнь
Гонки на выживание: на пути к созданию вакцины против коронавируса
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Мир Политика

"Вагнеровцы" рассказали новую версию путешествия в Беларусь

17.08.2020 / 11:15
Задержанные ранее в Минске россияне, которых Беларусь выдала России, рассказали, что якобы следовали в Ливию и Сирию по объявлению на "Авито". А о том, что в стране намечены президентские выборы, вообще не знали.

Об этом рассказали несколько боевиков ЧВК Вагнера, которых цитируют РИА Новости

В пятницу, 14 августа, 32 из 33 задержанных ранее на территории Беларуси "вагнеровцев" были возвращены в Россию. Тридцать третий гражданин России, который имеет также белорусское гражданство, остался на территории Республики Беларусь.

По словам одного из "вагнеровцев", его неназванный "сослуживец" откликнулся на объявление на "Авито", после чего некий "Сергей Петрович", который представился куратором, предложил работу по охране нефтяных объектов как в Сирии и Ливии, так и в других странах. Первоначально речь шла о Ливии и Сирии, и звонил он с сирийского номера.

Куратор якобы просил набрать в охрану 30 человек, затем увеличил запрос до 60, до 90 и потом до 180 человек. От сотрудников этот "Сергей Петрович" требовал опыт участия в боевых действиях - в первую очередь на Донбассе и в Сирии.

"Вагнеровцы" сообщили, что логистикой от Москвы до пункта назначения в Сирии занималась некая "Лариса Самарина". Потом группе заявили, что "Сергей Петрович" погиб и был назначен новый куратор - "Артур". Он вел разговор о том, что теперь люди едут на охрану объектов "Роснефти" в Венесуэлу.

Прямая речь "вагнеровцев":

"За сутки до отлета "Самарина" сказала, что у нее не получается состыковать рейсы Минск – Стамбул – Гавана – Каракас так, чтобы мы долго не находились в транзитной зоне Турции. Сказала, что закажет новые билеты на 30 число. Мы их получили, и она предложила временно убыть в санаторий "Белорусочка" для отдыха"

"Все спали. Вдруг грохот – двери повылетали, всех лицом в пол, оружие наставили, простыни на голову. Люди не понимали, что вообще происходит, ощущение сюрреализма".

"О том, что там выборы, мы узнали по приезду. Для нас эта была транзитная страна, дружественная к России, и каких-то неожиданностей от спецслужб никто не ожидал".

Напомним: ранее несколько членов российской ЧВК Вагнера, которых допросили в Беларуси, заявили следователям, что они через Минск направлялись в Стамбул, где намеревались "осмотреть Собор Святой Софии".

29 июля в Беларуси сообщили о задержании более 33-х иностранных граждан, которые оказались боевиками "Вагнера". Они прибыли из России и поселились в санатории под Минском. В Беларуси считают, что целью боевиков была "дестабилизация ситуации во время избирательной кампании" президента Беларуси.

Имена большинства из 33 задержанных в Беларуси боевиков ЧВК "Вагнер" есть в украинской базе "Миротворец" – как участников войны на Донбассе.

Беларусь 14 августа выдала России 32 боевиков, а президент Украины Владимир Зеленский назвал такой шаг несправедливым решением, последствия которого будут катастрофическими.

Источник

Беларусь, боевики, Вагнер
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
17 августа
14 августа
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.