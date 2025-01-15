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18:30
МО Британії: Загалом втрати росії у війні проти України становлять понад 750 тис. убитими і пораненими
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14:21
Трамп: Ми маємо рекордну кількість документів, які я підпишу одразу після інавгураційної промови
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13:19
Фіцо відреагував на нещодавній візит депутатів словацького парламенту до Києва
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Wall Street Journal: Трамп, невдовзі після вступу на посаду, хотів би відвідати Китай
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CNN: Трамп завершує роботу над пакетом жорстких указів з питань імміграції
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Огляд банківських рахунків від кредитової спілки «Будучність»15.01.2025 / 13:37
Блінкен: Нам вдалося виділити Україні $50 млрд, які будуть переведені найближчими тижнями05.12.2024 / 09:10Последние новости рубрики
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16:25
е.Портал УЗ-Карго: Ця платформа покликана спростити процеси взаємодії між "Укрзалізницею" та її клієнтами
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16:20
Умєров: К 2025 році спроможності українського ОПК можуть сягнути 35 млрд доларів
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13:15
Польща готує візит представників ОПК до України
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Депжстат: У 2024 році серед продуктів найбільше подорожчали овочі борщового набору
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Експерт: Фінансувати додаткові виплати військовим потрібно з державного бюджету
- 16:25
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Практичность и доступность: исследуем возможности легких квадроциклов06.01.2025 / 02:08Рынок внедорожной техники предлагает множество решений для начинающих райдеров и любителей экономичного транспорта. Особое внимание привлекает категория легких квадроциклов, которые становятся отличным стартом для освоения внедорожной техники. В этом сегменте именно квадроцикл 200 кубов представляет собой оптимальное сочетание маневренности, экономичности и практичности. Данный класс техники особенно популярен среди новичков и тех, кто ищет компактное решение для повседневных задач.
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Утеплитель ключ к теплу и энергоэффективности вашего дома28.12.2024 / 01:03В современном мире теплоизоляция становится важнейшим элементом строительства и ремонта. Независимо от того, строится ли новое здание или проводится реконструкция существующего помещения, утеплитель играет центральную роль в обеспечении комфорта и энергоэффективности. Правильно подобранный материал помогает сохранить тепло зимой, поддержать прохладу летом и существенно сократить затраты на отопление и кондиционирование.
ТОП-5 средств для антивозрастного ухода за кожей лица: полезные советы интернет-магазина Clarity26.12.2024 / 01:39Последние новости рубрики
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FPV дроны: инновационные технологии для экстремальных полетов03.01.2025 / 03:00FPV дрон - это инновационное устройство, которое открывает новые горизонты в управлении и использовании беспилотных летательных аппаратов. FPV (First Person View) переводится как «вид от первого лица», что позволяет оператору управлять дроном, используя изображение с камеры, установленной на борту. Такие дроны стали популярными благодаря своей универсальности, скорости и возможности выполнения сложных маневров.
FPV-дроны: Новое слово в технологиях и развлечениях17.12.2024 / 02:02FPV-дроны, или дроны с режимом "первого лица" (First Person View), представляют собой беспилотные аппараты, которые позволяют пользователю управлять полетом с помощью видеокамеры, транслирующей изображение в реальном времени на очки, экран или смартфон. Сегодня эти устройства приобретают всё большую популярность среди профессионалов и любителей, благодаря уникальной возможности почувствовать себя "внутри" полета.
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