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Зеленський: росія за тиждень випустила по Україні сотні дронів, бомб та десятки ракет

20.01.2025 / 11:14
росія за тиждень випустила по Україні сотні дронів, бомб та десятки ракет. Сили оборони України знищили 33 ракети та понад 300 дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента України Володимира Зеленського в Facebook.

"Тільки за цей тиждень Сили оборони України збили в нашому небі 33 ракети, зокрема балістичні, та 311 ударних дронів", - зазначив глава держави.

Ще 136 ворожих дронів не досягли своїх цілей. Зеленський подякував воїнам, які обороняють небо над Україною.

За словами президента, всього за тиждень російська армія застосувала близько 550 ударних дронів, майже 60 ракет різних типів та понад 660 авіаційних бомб. Зеленський закликав партнерів посилити українську ППО.

"Більше Patriot для України - це більше захисту життя. Більше далекобійності для України - це більше гарантій, що російську війну вдасться зупинити", - додав він.

Зеленський
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