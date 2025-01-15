Про це в інтерв’ю Укрінформу розповів перший заступник Голови Верховної Ради України Олександр Корнієнко.

«У нас за роки війни парламентська дипломатія значно розширилась, стало більше депутатів, які беруть участь у ній», - сказав Корнієнко.

Він нагадав, що Верховна Рада неодноразово надавала трибуну для виступів зарубіжних гостей найвищого рівня, зокрема, керівників європейських інституцій, зокрема, голови Європарламенту Роберти Мецола і президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн.

Щодо рівня і кількості закордонних комунікацій – вони збільшилися «у рази», ніж було до повномасштабного вторгнення росії в Україну.

«Раніше українські спікери не були учасниками спікерських самітів G7, а зараз це відбувається на постійній основі; ми не були учасниками таких високих зустрічей в Європарламенті, в різних абсолютно парламентах світу, а зараз – так. Наш Голова Верховної Ради був, здається, у більшості парламентів європейських країн, виступав у багатьох з них», - зазначив політик.

Він звернув увагу також на розширення співпраці з країнами, які не є частиною Західного світу.

Українська делегація в Міжпарламентському союзі за останні 3 роки провела вже більш як 200 зустрічей, половина з них – високого рівня, з колегами абсолютно з усього світу, порахував Корнієнко.

Розширюється географія контактів - з Африкою, Південно-Східною Азією, Латинською Америкою (нещодавно в Києві відбувся перший міжпарламентський саміт з країнами Латинської Америки, участь у якому взяли представники більш ніж 10 країн), загалом з країнами, які географічно далекі від України, але які дуже важливі.